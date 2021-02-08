Оборонець РБ Лейпциг Ібрагіма Конате має шанс спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Манчестер Юнайтед має намір підсилити захисну ланку, підписавши Ібрагіма Конате, повідомляє The Independent.

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На трансфері 21-річного француза особисто наполягає наставник манкуніаців Уле Гуннар Сульшер. Норвежець бачить Ібрагіма у центрі оборони разом із Магуайром. РБ Лепциг не проти відпустити свого таланта і оцінює гравця у близько 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Бундесліги Конате провів 6 матчів, в яких зумів відзначитись голом.

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