"Поль счастлив здесь, он улучшает качество своей игры. У него остался один год контракта. Пока я не знаю, пойдет ли он до окончания сделки или нет.

Погба указал на основную причину последних успехов Манчестер Юнайтед

Единственное, что могу сказать: "Манчестер Юнайтед, если вы хотите получить за Поля деньги, то продавайте его сейчас. Если не продадите – он уйдет бесплатно", – цитирует Матиаса Goal.

Напомним, летом 2022-го в Поля Погба заканчивается контракт с "красными дьяволами", за которых он выступает с 2016 года. В текущем сезоне в активе француза 27 матчей, 4 гола и 3 ассиста.

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