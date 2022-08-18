"Красные дьяволы" отпустили Дина Хендерсона в Ноттингем Форест, а Тома Хитона видят исключительно третьим вратарем. Именно поэтому клуб срочно ищет игрока, способного обеспечить Давиду Де Хеа надежный тыл.

Не помогли и 130 миллионов – Манчестер Юнайтед получил двойной отказ из Испании

По информации The Thelegraph, новым кандидатом на переход в Манчестер Юнайтед стал Асмир Бегович. Правда, совершить этот переход не так-то просто. У боснийца контракт с Эвертоном до лета 2023-го, а Фрэнк Лэмпард не хочет отпускать игрока в другой клуб. Переход станет возможным только тогда, когда ириски найдут замену.

Стоит отметить, что у Асмир Бегович имеет реноме голкипера, которого зовут топ-клубы в экстренных ситуациях. В частности, Челси приглашал его, когда Петер Чех решил перейти в Арсенал, а Милан – после ухода из команды Пепе Рейны посреди сезона.

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