"Червоні дияволи" відпустили Діна Хендерсона в Ноттінгем Форест, а Тома Хітона бачать виключно третім воротарем. Саме тому клуб терміново шукає гравця, який здатен забезпечити Давіду Де Хеа надійний тил.

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За інформацією The Thelegraph, новим кандидатом на перехід в Манчестер Юнайтед став Асмір Беговіч. Щоправда, здійснити цей перехід не так просто. У боснійця контракт з Евертоном до літа 2023-го, а Френк Лемпард не хоче відпускати гравця в інший клуб. Перехід стане можливим лише тоді, якщо "іриски" знайдуть заміну.

Варто зауважити, що Асмір Беговіч має реноме голкіпера, якого кличуть топ-клуби в екстрених ситуаціях. Зокрема, Челсі запрошував його, коли Петер Чех вирішив перейти в Арсенал, а Мілан – після відходу з команди Пепе Рейни посеред сезону.

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