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Манчестер Юнайтед на следующей неделе начнет переговоры с Сульшером по контракту

09:51 82 Читати українською
Манчестер Юнайтед на следующей неделе начнет переговоры с Сульшером по контракту
Уле Гуннар Сульшер / reuters

Исполняющий обязанности главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер может вскоре стать полноценным наставником Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Daily Record, манкунианского клуб на следующей неделе начнет переговоры с исполняющим обязанности главного тренера Уле Гуннаром Сульшером по контракту.

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Руководство Манчестер Юнайтед поражено работой норвежского специалиста на тренерском мостике команды и готовит ему солидный контракт, по условиям которого он получит 30 млн фунтов плюс бонусы за четыре года.

"Красные дьяволы" не планируют сильно затягивать с подписанием соглашения, ведь после исторического камбэка с ПСЖ в Лиге чемпионов спрос на Сульшера со стороны других клубов резко возрос.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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