Манчестер Юнайтед на следующей неделе начнет переговоры с Сульшером по контракту

Исполняющий обязанности главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер может вскоре стать полноценным наставником Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Daily Record, манкунианского клуб на следующей неделе начнет переговоры с исполняющим обязанности главного тренера Уле Гуннаром Сульшером по контракту.

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Руководство Манчестер Юнайтед поражено работой норвежского специалиста на тренерском мостике команды и готовит ему солидный контракт, по условиям которого он получит 30 млн фунтов плюс бонусы за четыре года.

"Красные дьяволы" не планируют сильно затягивать с подписанием соглашения, ведь после исторического камбэка с ПСЖ в Лиге чемпионов спрос на Сульшера со стороны других клубов резко возрос.

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