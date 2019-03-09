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Манчестер Юнайтед наступного тижня розпочне перемовини з Сульшером щодо контракту

09:51 907 Читать на русском
Манчестер Юнайтед наступного тижня розпочне перемовини з Сульшером щодо контракту
Уле Гуннар Сульшер / reuters

Виконувач обов'язків головного тренера "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер може незабаром стати повноцінним наставником Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє The Daily Record, манкуніанський клуб наступного тижня розпочне перемовини з виконувачем обов'язків головного тренера Уле Гуннаром Сульшером щодо контракту.

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Керівництво Манчестер Юнайтед вражене роботою норвезького фахівця на тренерському містку команди та готує йому солідний контракт, за умовами якого він отримає 30 млн фунтів плюс бонуси за чотири роки.

"Червоні дияволи" не планують сильно затягувати з підписанням угоди, адже після історичного камбеку з ПСЖ у Лізі чемпіонів попит на Сульшера з боку інших клубів різко зріс.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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