Манчестер Юнайтед может переманить бывшего спортивного директора ПСЖ

Экс-функционер чемпиона Франции попытается помочь манкунианцам вырваться из глубокого кризиса.

Манчестер Юнайтед, который переживает далеко не лучшие времена, решил пригласить в свои ряды бывшего спортивного директора французского ПСЖ Антеро Энрике, сообщает издание AS.

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Португальский специалист, сделавший себе имя в Порту, где работал с 1990 по 2016 годы (11 лет на должности спортдиректор), покинул структуру чемпиона Франции летом 2019-го – после двух лет пребывания в должности. Главные его достижения в ПСЖ – трансферы Килиана Мбаппе, Неймара и Дани Алвеса.

В течение последних месяцев Энрике получил предложения о сотрудничестве от нескольких клубов, среди которых самыми известными были итальянский Интер и китайский Шанхай СИПГ, однако решил взять паузу и отдохнуть. "Красные дьяволы", похоже, по-настоящему заинтересовали функционера.

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