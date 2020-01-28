toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО БРЕСТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Манчестер Юнайтед может переманить бывшего спортивного директора ПСЖ

12:02 35 Читати українською
Манчестер Юнайтед может переманить бывшего спортивного директора ПСЖ
Антеро Энрике / Фото из открытых источников

Экс-функционер чемпиона Франции попытается помочь манкунианцам вырваться из глубокого кризиса.

Манчестер Юнайтед, который переживает далеко не лучшие времена, решил пригласить в свои ряды бывшего спортивного директора французского ПСЖ Антеро Энрике, сообщает издание AS.

Оуэн: Футболисты Манчестер Юнайтед постоянно регрессируют – истории Санчеса и Ди Марии не случайны

Португальский специалист, сделавший себе имя в Порту, где работал с 1990 по 2016 годы (11 лет на должности спортдиректор), покинул структуру чемпиона Франции летом 2019-го – после двух лет пребывания в должности. Главные его достижения в ПСЖ – трансферы Килиана Мбаппе, Неймара и Дани Алвеса.

В течение последних месяцев Энрике получил предложения о сотрудничестве от нескольких клубов, среди которых самыми известными были итальянский Интер и китайский Шанхай СИПГ, однако решил взять паузу и отдохнуть. "Красные дьяволы", похоже, по-настоящему заинтересовали функционера.

Кубок Англии: Манчестер Юнайтед уничтожил Транмер Роверс с теннисным счетом

blog_ava
УЕФА сообщил, где будут базироваться участники Евро-2020 – сборная Украины выбрала Бухарест
08:52
204
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Антеро Энрике
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
5
мин
Астон Вилла
21:45
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук