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Манчестер Юнайтед може переманити колишнього спортивного директора ПСЖ

12:02 328 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може переманити колишнього спортивного директора ПСЖ
Антеро Енріке / Фото з відкритих джерел

Екс-функціонер чемпіона Франції спробує допомогти манкуніанцям вирватись з глибокої кризи.

Манчестер Юнайтед, який переживає далеко не найкращі часи, вирішив запросити у свої ряди колишнього спортивного директора французького ПСЖ Антеро Енріке, повідомляє видання AS.

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Португальський фахівець, який зробив собі ім’я у Порту, де працював з 1990 по 2016 роки (11 років на посаді спортдиректора), покинув структуру чемпіона Франції влітку 2019-го – після двох років перебування на посаді. Головні його досягнення у ПСЖ – трансфери Кіліана Мбаппе, Неймара та Дані Алвеса.

Протягом останніх місяців Енріке отримав пропозиції щодо співпраці від кількох клубів, серед яких найвідомішими були італійський Інтер та китайський Шанхай СІПГ, однак вирішив взяти паузу і відпочити. "Червоні дияволи", схоже, по-справжньому зацікавили функціонера.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Антеро Енріке
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