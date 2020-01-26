Кубок Англии: Манчестер Юнайтед уничтожил Транмер Роверс с теннисным счетом

Состоялись очередные поединки 1/16 финала Кубка Англии. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24.

Кубок Англии, 1/16 финала

Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6

Голы: Магуайр, 10 Далот, 13 Лингард, 16 Джонс, 41, Мартиаль, 45, Гринвуд, 56

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Манчестер Юнайтед повезло со жребием на этом этапе Кубка. Транмер прочно засел в зоне вылета Лиги 1 (третий английский дивизион) без особых перспектив на спасение.

Команда Уле Гуннара Сульшера со стартовым свистком начала доказывать, что соперник значительно уступает классом. Манкунианцы всего за 16 минут сделали счет разгромным (3:0). Забил даже Джесси Лингард, который в последнее время стал целью для насмешек из-за отсутствия голов или хотя бы ассистов. Еще до перерыва гости провели еще два мяча. Транмер, казалось, даже не стремился огрызаться.

После перерыва Манчестер Юнайтед перешел в эконом-режим. "Красные дьяволы" во втором тайме забили лишь раз – Гринвуд реализовал пенальти. Однако общий счет – 0:6 – ярко демонстрирует, насколько в разных категориях находятся команды.