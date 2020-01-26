Оуэн: Футболисты Манчестер Юнайтед постоянно регрессируют – истории Санчеса и Ди Марии не случайны

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн обвинил игроков Манчестер Юнайтед в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

"Футболисты в Манчестер Юнайтед регрессируют. Это самый тревожный аспект в сложившейся ситуации. Алексис Санчес был лучшим игроком АПЛ в течение двух или трех сезонов. Как можно было опуститься с этого уровня к тому, на котором он играет сейчас?

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Ни об одном футболисте, которого Юнайтед купил за последние 6-7 лет, нельзя сказать: да, он развивается, становится все лучше и лучше. В этой команде игроки или остаются на своем уровне, или регрессируют. Истории Санчеса и Анхеля Ди Марии не случайны. Что-то не работает в этом клубе. "Красным дьяволам" следует разобраться с этой проблемой, прежде чем тратить очередные 100 миллионов", – приводит слова Оуэна издание Goal.

Напомним, накануне появились слухи, что руководство "красных дьяволов", планирует уволить Уле Гуннара Сульшера, если ему не удастся улучшить результаты команды в текущем сезоне. Главным претендентом на пост коуча манкунианцев называют Гарета Саутгейта.

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