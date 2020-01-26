toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ВОЙВОДИНА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС

Оуэн: Футболисты Манчестер Юнайтед постоянно регрессируют – истории Санчеса и Ди Марии не случайны

16:30 12 Читати українською
Оуэн: Футболисты Манчестер Юнайтед постоянно регрессируют – истории Санчеса и Ди Марии не случайны
Майкл Оуэн / Фото из открытых источников

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн обвинил игроков Манчестер Юнайтед в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

"Футболисты в Манчестер Юнайтед регрессируют. Это самый тревожный аспект в сложившейся ситуации. Алексис Санчес был лучшим игроком АПЛ в течение двух или трех сезонов. Как можно было опуститься с этого уровня к тому, на котором он играет сейчас?

Сульшер: Не боюсь за свое место в Манчестер Юнайтед

Ни об одном футболисте, которого Юнайтед купил за последние 6-7 лет, нельзя сказать: да, он развивается, становится все лучше и лучше. В этой команде игроки или остаются на своем уровне, или регрессируют. Истории Санчеса и Анхеля Ди Марии не случайны. Что-то не работает в этом клубе. "Красным дьяволам" следует разобраться с этой проблемой, прежде чем тратить очередные 100 миллионов", – приводит слова Оуэна издание Goal.

Напомним, накануне появились слухи, что руководство "красных дьяволов", планирует уволить Уле Гуннара Сульшера, если ему не удастся улучшить результаты команды в текущем сезоне. Главным претендентом на пост коуча манкунианцев называют Гарета Саутгейта.

Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"

blog_ava
Никаких клубов и дискотек – я готов дебютировать за первую команду Шахтера, – Витао
08:26
444
Теги
Англия Алексис Санчес Алексис Санчес Майкл Оуэн Майкл Оуэн Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ольмо стал игроком РБ Лейпциг
    Німеччина — 25 янв293 Ольмо стал игроком РБ Лейпциг
14
мин
Хетафе
17:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук