Уже стартовые минуты на Олд Траффорд удвоили интерес к историческому противостоянию. На 2-й минуте Вейналдум решился пробить с линии штрафной, но его выстрел заблокировал защитник.

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Но почти сразу инициативу попытался захватить МЮ. Манкунианцы начали стучать в двери редутов мерсисайдцев с флангов, где в основе вышли скоростные Гринвуд и Рашфорд. Первый на 10-й минуте выскочил на ударную позицию под острым углом и решил бить, но мяч парировал Алиссон. Юному нападающему не хватило опыта, ведь вместе с ним в штрафную зону вбегали ван де Беек и тот же Рашфорд, но передачи не дождались.

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Ливерпуль ответил атакой с прострелом Александер-Арнольда, однако все партнеры Трента пролетели мимо навеса защитника. Однако, этот выпад ознаменовал смену ролей на поле. Теперь "красные" контролировали игру, а Юнайтед начал играть вторым номером.

Давление мерсисайдцев быстро дало плоды. На 18-й Фирмино кинжальным пасом разрезал оборону МЮ и вывел на свидание с голкипером Мохамеда Салаха, а египтянин элегантно подсек над Хендерсоном – 1:0!

Подопечные Клоппа почти сразу получили возможность закрепить преимущество в счете, но после удара Александер-Арнольда со штрафного мяч прошел над воротами. А на 26-й минуте манкунианцы немного неожиданно сравняли счет.

Атака зародилась у ворот Юнайтед. Погба (!) рядом с линией штрафной отобрал мяч, ван де Беек быстро отпасовал Рашфорду во фланг, тот протянул "полосатого" по бровке и выдал супердиагональ метров на 40 в сторону Гринвуда, который выскочил из-за спины Милнера и в два касания пробил Алиссона – 1:1!

Тут же "красные дьяволы" едва не забили второй. Еще одна быстрая контратака хозяев завершилась моментом ван де Беека, но нидерландец проиграл ближний бой вратарю Ливерпуля.

До перерыва Юнайтед создал еще несколько возможностей. Погба пробил над перекладиной после подачи углового, а потом не попал в верхний угол выстрелом со штрафного. Зато перспективный прострел Шоу парировал Алиссон, а удар Мактоминая на добивании заблокировал Тьягу. Наконец Погба мог забить после скидки Гринвуда, но мяч прошел рядом со штангой.

А вот на старте второго тайма ребята Сульшера вышли вперед. Отбор на своей половине завершился передачей Гринвуда на фланг Рашфорда, Рис Уильямс промахнулся по мячу, форвард сборной Англии оказался перед Алиссоном и воспользовался своим шансом – 2:1.

Пропущенный мяч сильно разозлил гостей. Ливерпуль включил максимальные скорости и попытался зажать МЮ на своей половине. Мерсисайдцы настолько "прописались" в чужих владениях, что в одном из эпизодов на ударной позиции оказался Милнер, но пробил над воротами.

Однако, на 58-й минуте атака с участием ветерана "красных" принесла Ливерпулю успех. Гринвуд потерял мяч в центре поля, после фланговой комбинации "полосатый" оказался у Фирмино на углу штрафной, бразилец прострелил, Милнер оттянул на себя внимание Магуайра, а Салах спокойно расстрелял голкипера – 2:2!

Три минуты спустя уже Александр-Арнольд попытался пробить Хендерсона, но его выстрел в ближний угол талантливый вратарь Юнайтед парировал на угловой. А чуть позже еще и вышел победителем из новой очной дуэли с Салахом.

Далее Ливерпуль, хоть и немного сбавил обороты, но продолжил контролировать ход игры. "Красные" атаковали позиционно, зато манкунианцы положились на молниеносные контратаки. Игровое затишье завершилось новой вспышкой от МЮ минут за 15 до конца основного времени.

В одной из контратак Кавани классно подставился под Фабинью и заработал опасный штрафной с полукруга площадки. К мячу подошел Бруну Фернандеш и с правой роскошно положил во вратарский угол – у Алиссона (и любого другого на его месте) просто не было шансов.

По инерции Ливерпуль продолжил атаковать, однако особой опасности у ворот Юнайтед мерсисайдцы создать не могли. Зато все вопросы относительно победителя дуэли на 88-й мог снять Кавани. Но великолепный удар уругвайца в противоход киперу после навеса Фернандеша нашел стойку.

В конце концов, даже финальный штурм "красные" организовать не смогли. Команда Сульшера грамотно перекрыла все подходы к своей штрафной и не дала Мане, Джонсу и компании накрутить кружева своих голевых комбинаций.

Итак, феерическая победа Манчестер Юнайтед выводит манкунианцев в следующий раунд Кубка Англии. Там соперником "красных дьяволов" будет Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

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