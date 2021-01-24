У рамках 4-го раунду Кубка Англії Манчестер Юнайтед здолав Ліверпуль на власному полі. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Уже стартові хвилини на Олд Траффорд подвоїли інтерес до історичного протистояння. На 2-й хвилині Вейналдум наважився пробити з лінії штрафного майданчика, але його постріл заблокував оборонець.

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Та майже відразу ініціативу спробував перебрати МЮ. Манкуніанці почали грюкати в двері редутів мерсисайдців із флангів, де в основі вийшли швидкісні Грінвуд і Рашфорд. Перший на 10-й хвилині вискочив на ударну позицію під гострим кутом і вирішив бити, але м'яч парирував Аліссон. Юному нападнику забракло досвіду, адже разом із ним до карної зони вбігали ван де Беек і той же Рашфорд, але передачі не дочекалися.

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Ліверпуль відповів атакою із прострілом Александер-Арнольда, однак всі партнери Трента пролетіли повз навіс оборонця. Та цей випад ознаменував зміну ролей на полі. Тепер "червоні" контролювали гру, а Юнайтед почав грати другим номером.

Тиск мерсисайдців швидко дав плоди. На 18-й Фірміно кинджальним пасом розрізав оборону МЮ і вивів на побачення з голкіпером Мохамеда Салаха, а єгиптянин елегантно перекинув над Хендерсоном – 1:0!

Підопічні Клоппа майже відразу отримали нагоду закріпити перевагу в рахунку, але після удару Александер-Арнольда зі штрафного м'яч пройшов над воротами. А на 26-й хвилині манкуніанці трохи несподівано зрівняли рахунок.

Атака зародилася біля воріт Юнайтед. Погба (!) поруч із лінією штрафного відібрав м'яч, ван де Беек швидко відпасував Рашфорду на фланг, той протягнув "смугастого" по бровці й видав супердіагональ метрів на 40 у напрямку Грінвуда, який вискочив з-за спини Мілнера й в два дотики пробив Аліссона – 1:1!

Тут же "червоні дияволи" ледь не забили вдруге. Ще одна швидка контратака господарів завершилася моментом ван де Беека, та нідерландець програв ближній бій воротарю Ліверпуля.

До перерви Юнайтед створив ще кілька нагод. Погба пробив над перекладиною після подачі кутового, а потім не влучив у верхній кут пострілом зі штрафного. Натомість перспективний простріл Шоу парирував Аліссон, а удар Мактоміная на добиванні заблокував Тьягу. Нарешті Погба міг забити після скидки Грінвуда, але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

А ось на старті другого тайму хлопці Сульшера вийшли вперед. Відбір на власній половині завершився передачею Грінвуда на фланг Рашфорда, Ріс Вільямс промахнувся по м'ячу, форвард збірної Англії опинився перед Аліссоном і використав свій шанс – 2:1.

Пропущений м'яч неабияк розізлив гостей. Ліверпуль увімкнув максимальні швидкості та спробував затиснути МЮ на власній половині. Мерсисайдці настільки "прописалися" у чужих володіннях, що в одному з епізодів на ударній позиції опинився Мілнер, та пробив над воротами.

Проте, на 58-й хвилині атака за участі ветерана "червоних" принесла Ліверпулю успіх. Грінвуд втратив м'яч у центрі поля, після флангової комбінації "смугастий" опинився у Фірміно на куті штрафного, бразилець прострілив, Мілнер відтягнув на себе увагу Магвайра, а Салах спокійно розстріляв кіпера – 2:2!

За три хвилини вже Александер-Арнольд спробував пробити Хендерсона, та його постріл у ближній кут талановитий воротар Юнайтед парирував на кутовий. А трохи згодом ще й вийшов переможцем із нової очної дуелі з Салахом.

Далі Ліверпуль, хоч і трохи збавив обороти, та продовжив контролювати хід гри. "Червоні" атакували позиційно, натомість манкуніанці поклалися на блискавичні контратаки. Ігрове затишшя завершилося новим спалахом від МЮ хвилин за 15 до кінця основного часу.

В одній з контратак Кавані класно підставився під Фабінью і заробив небезпечний штрафний із півкола карної зони. До м'яча підійшов Бруну Фернандеш і з правої розкішно поклав у воротарський кут – Аліссон (і будь-хто інший на його місці) просто не мав шансів.

За інерцією Ліверпуль продовжив атакувати, та особливої небезпеки біля воріт Юнайтед мерсисайдці створити не могли. Зате всі запитання щодо переможця дуелі на 88-й міг зняти Кавані. Та чудовий удар уругвайця у протихід кіперу після навісу Фернандеша знайшов стійку.

Зрештою, навіть фінальний штурм "червоні" організувати не спромоглися. Команда Сульшера грамотно перекрила всі підходи до власного штрафного майданчика й не дала Мане, Джонсу та компанії накрутити мережива своїх гольових комбінацій.

Отже, феєрична перемога Манчестер Юнайтед виводить манкуніанців у наступний раунд Кубка Англії. Там суперником "червоних дияволів" буде Вест Хем Андрія Ярмоленка.

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