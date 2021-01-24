Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Кубка Англии
В рамках 4-го раунда Кубка Англии Манчестер Юнайтед принимает Ливерпуль. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.
Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль начался в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал Setanta Sports, а "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Стартовые составы команд:
Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон – Уан-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу – ван де Беек, Мактоминай, Погба – Гринвуд, Рашфорд – Кавани
Запасные: Де Хеа, Теллес, Туанзебе, Бруну Фернандеш, Фред, Джеймс, Мата, Матич, Марсьяль
Ліверпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабинью, Робертсон – Милнер, Тьяго Алькантара, Вейналдум – Джонс, Салах, Фирмино
Запасные: Келлехер, Мане, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Шакири, Ориджи, Филліипс, Н. Уильямс