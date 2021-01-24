В нынешнем сезоне Ярмоленко стал для Вест Хэма бойцом кубковых турниров, где он сыграл 518 минут, тогда как в АПЛ – только 276. Почти вдвое больше. Это сказалось и на результативности. В чемпионате один ассист за 11 выходов на поле, а в кубках 3+3 за 6 матчей, 5 из которых украинец сыграл полностью.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Донкастер – 4:0

Против Донкастера Ярмоленко был призван закрыть проблемную позицию. После продажи Себастьяна Алле в Аякс у Вест Хэма остался один номинальный центрфорвард – Майкл Антонио. 30-летний англичанин сам недавно вернулся после сложной травмы и точно не может играть абсолютно все матчи. Именно здесь на помощь пришел Ярмоленко. Тренерский штаб доверил Андрею место на острие атаки "молотов", а он блестяще справился с задачей. Дело не только в классном голе. Наш земляк показал содержательную и убедительную игру в целом. Очевидно, что подобное не могло остаться без внимания британской прессы.

Журналисты не пожалели высоких баллов

Издание 90 minut называет украинца в когорте лучших игроков матча. Ярмоленко получил 8 баллов, столько же у Соучека и Фредерикса. "Продемонстрировал спокойствие во время второго гола Вест Хэма, прекрасно завершив эпизод. Играл в основном без конкретной позиции, хорошо себя проявил против команды из Лиги 1. Что еще важнее, работал очень настойчиво".

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А вот The 4th Official лучшим считает Пабло Форнальса, опередившего нашего земляка на полбалла. У Ярмоленко все та же "восьмерка". "Он удвоил преимущество Вест Хэма в середине первого тайма и организовал немало приличных шансов для своих партнеров", – коротко резюмирует портал.

"Замечательное завершил голевой эпизод и прилично возглавил атаку, пока Антонио отдыхал. Мог бы на этой позиции бороться против защитников АПЛ. Сегодня выполнил все, о чем его просили", – хвалит Ярмоленко Evening Standart. Оценка – 7 Столько же еще у пяти футболистов Вест Хэма, а выше получил только Оладапо Афолаян (8).

Профильные порталы традиционно значительно внимательнее следят за своими командами. В частности Football London по мотивам матча против Донкастера выделяет трех игроков "молотков" – Форнальса, Бенрахма и Ярмоленко. Все получили 8 баллов. "Слишком рано говорить о том, является ли он убедительной альтернативой Майклу Антонио. Против соперника из Лиги 1 Ярмоленко сделал все, что от него требовалось. Забил прекрасный гол незадолго до перерыва, чтобы закрыть матч. Несколько хороших спринтов, а еще его пасы были точными. Эта игра творит чудеса для его уверенности".

"Несколько неожиданный выход на позиции центрфорварда, но Ярмоленко показал, что часто делает для национальной команды Украины, сыграв одного нападающего. Его чудесный гол с идеальной подсечкой над голкипером. Попытки перемещаться и поддерживать вингеров также были безупречными", – засыпает комплиментами украинца Green Street Hammers. Правда, с оценками такой щедрости не видно. 9 баллов выглядят неплохим результатом, но это лишь третий показатель в команде.

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Сдержанный оптимизм фанов

Пользователи соцсетей довольны игрой Ярмоленко. Фанаты отмечают качество игры Андрея на неродной позиции. Однако в этом также видят проблему. Они опасаются, что руководство тоже оценит действия украинца и передумает покупать нового форварда. Справедливости ради отметим, что кое-кто и в этом видит только плюсы: меньше трат сейчас – больше ресурсов для построения команды в будущем. Словом, читайте сами:

"Ярмоленко явно лучше на позиции нападающего, так как там недостаток скорости не является столь большой проблемой".

Yarmolenko is clearly better at striker as his lack of pace isn’t as much of a problem — Matthew Ingram (@MattIngram28) January 23, 2021

"Мойес имеет опыт преобразования вингеров в нападающих. Арнаутович, Антонио и вот теперь Ярмоленко. Ярмо продемонстрировал изобилие технических характеристик, необходимых центрфорварду. Как думаете, ему удалось бы справиться с этой ролью в матчах АПЛ, когда Антонио потребуется отдых?"

Moyes has a track record of converting wingers into strikers, namely Arnautovic and Antonio and today Yarmolenko.



Yarmo shower a lot of the technical attributes needed by a striker today. How do you think he’d fare as a striker in the PL on those games when Antonio needs a rest? — Andy Dutton (@dutts_87) January 23, 2021

"Я все еще думаю, что для Ярмоленко есть место в нашей команде, и если мы хотим серьезно относиться к глубине состава, нам нужно такое качество резерва. Можем ли мы как-то договориться и сказать ему снизить заработную плату примерно на 50%?"

I still think Yarmolenko has a place in our squad and if we want to be serious about depth we need quality like that as back up. Can we somehow negotiate and tell him to drop his wages by about 50% though?? — Callum (@WHUFCallum_) January 23, 2021

"Вы забыли добавить, что Ярмоленко продемонстрировал, насколько эффективным он может быть как нападающий. Клубу не нужно выходить на рынок и тратить деньги во время этого трансферного окна. Мы не должны сосредотачиваться на том, чего можем достичь в этом сезоне, а взамен строить на будущее".

"За последние недели я много критиковал Андрея Ярмоленко, но с удовольствием поднимаю руки вверх и говорю, что сегодня он очень хорошо выполнял роль нападающего. Я знаю, что это против соперника из низшей лиги, но его перемещения и выбор позиции были очень хорошими. Он хорошо выполнил свою задачу".

I've criticised Andriy Yarmolenko a lot in recent weeks, but I'm happy to hold my hands up and say he was very good in the striker role today.



I know it's against lower league opposition, but his movement and positioning off the ball was very good, and he took his goal well. — West Ham Fan Zone (@WHUFCFZ) January 23, 2021

"Я сейчас переживаю, потому что искренне думаю, что руководство скажет Мойесу, что Ярмоленко достаточно хорош, чтобы быть нашим вторым нападающим. Чувствую, что сейчас мы никого не сможем подписать".

I’m worried now because I genuinely think that the board will say to Moyes that Yarmolenko is good enough to be our second striker.

Feel like we might not get anyone now — J.Hobbs Journalism (@JH_Journalism) January 23, 2021

"Ярмоленко сегодня хорошо выполнил свою работу и получил в награду гол за свой труд. Неплохой вариант, но я все еще думаю, что нам нужен форвард".