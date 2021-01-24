Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед победил Ливерпуль в 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль.
Начало феерии положил Салах, который элегантно реализовал выход один на один с Хендерсоном. Манчестер Юнайтед ответил стремительной контратакой – Гринвуд не испортил роскошный заброс от Рашфорда.
Манчестер Юнайтед перестрелял Ливерпуль в Кубке Англии – козырь со скамейки Сульшера затмил Салаха
Второй тайм оказался еще более результативным. Рис Вильямс неуклюже махнул мимо мяча, и тот же Рашфорд наказал молодого защитника Ливерпуля. МЮ тоже придумал себе проблемы на ровном месте – розыгрыш удара от ворот завершился обрезкой Кавани и дублем Салаха. Бруну Фернандеш вышел лишь на замену, но именно он вырвал победу для "красных дьяволов". Феноменальный португалец хитро исполнил штрафной удар, выбив Ливерпуль из Кубка Англии.