Начало феерии положил Салах, который элегантно реализовал выход один на один с Хендерсоном. Манчестер Юнайтед ответил стремительной контратакой – Гринвуд не испортил роскошный заброс от Рашфорда.

Манчестер Юнайтед перестрелял Ливерпуль в Кубке Англии – козырь со скамейки Сульшера затмил Салаха

Второй тайм оказался еще более результативным. Рис Вильямс неуклюже махнул мимо мяча, и тот же Рашфорд наказал молодого защитника Ливерпуля. МЮ тоже придумал себе проблемы на ровном месте – розыгрыш удара от ворот завершился обрезкой Кавани и дублем Салаха. Бруну Фернандеш вышел лишь на замену, но именно он вырвал победу для "красных дьяволов". Феноменальный португалец хитро исполнил штрафной удар, выбив Ливерпуль из Кубка Англии.