Рулевой чемпионов Европы до сих пор остается в шорт-листе "красных дьяволов" на лето, сообщает The Telegraph.

В Манчестер Юнайтед объяснили, почему сделали выбор в пользу Рангника

Манчестер Юнайтед недавно контактировал с Манчини, однако итальянец отказался от работы. Английский гранд назначил Ральфа Рангника до конца сезона, а летом будет искать полноценного наследника. Позиция Манчини может измениться после плей-офф отбора на чемпионат мира. Там Италия попала в один путь с Португалией и рискует второй раз подряд пропустить Мундиаль.

Заметим, что назначение Манчини может изрядно возмутить фанатов МЮ. Итальянец 4 года возглавлял вражеский Сити и привел "горожан" к первому титулу чемпиона АПЛ в сезоне 2011/12.

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