"Ральф – один из самых уважаемых специалистов и новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера.

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Это свидетельствует о его неоценимых лидерских и технических навыках, которые он имеет после почти четырех десятилетий своего тренерского опыта. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в нынешнем сезоне, а затем еще два года, когда он будет исполнять роль консультанта", – цитирует Мерта официальный сайт МЮ .

Рангника назначили тренером к концу сезона 2021/22. Сейчас "красные дьяволы" занимают восьмое место в турнирной таблице.