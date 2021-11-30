Керманич чемпіон Європи досі залишається у шорт-листі "червоних дияволів" на літо, повідомляє The Telegraph.

У Манчестер Юнайтед пояснили, чому зробили вибір на користь Рангніка

Манчестер Юнайтед нещодавно вже контактував з Манчіні, проте італієць відмовився від роботи. Англійський гранд призначив Ральфа Рангніка до кінця сезону, а влітку шукатиме повноцінного спадкоємця. Позиція Манчіні може змінитися після плей-офф відбору на чемпіонат світу. Там Італія потрапила в один шлях з Португалією і ризикує вдруге поспіль пропустити Мундіаль.

Зауважимо, що призначення Манчіні може неабияк обурити фанатів МЮ. Італієць 4 роки очолював ворожий Сіті і привів "містян" до першого титулу чемпіона АПЛ у сезоні 2011/12.

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