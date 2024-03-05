Сын Шевченко нарасхват, Мудрика бросили на Волынь, брат-близнец создал большие проблемы Зинченко – они поразили Англию
"Футбол 24" предлагает вашему вниманию обзор 27-го тура АПЛ с анализом игры украинских легионеров. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.
Под освистывание собственных фанатов Челси едва спас ничью с Брентфордом благодаря точному выстрелу головой от Дисаси. Участие в голевой комбинации принял и Михаил Мудрик, которого Маурисио Почеттино выпустил на 71-й минуте. На последних минутах на поле появился еще один украинец – Егор Ярмолюк.
В старте Эвертона вышел Виталий Миколенко, который не сумел помешать победе Вест Хэма (3:1). Зато Илья Забарный помог Борнмуту одолеть Бернли (2:0). Об игре наших легионеров, потенциальном преемнике Почеттино в Челси, судьбе травмированного Зинченко, "сине-желтый" выбор Кристиана Шевченко и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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