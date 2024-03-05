Под освистывание собственных фанатов Челси едва спас ничью с Брентфордом благодаря точному выстрелу головой от Дисаси. Участие в голевой комбинации принял и Михаил Мудрик, которого Маурисио Почеттино выпустил на 71-й минуте. На последних минутах на поле появился еще один украинец – Егор Ярмолюк.

В старте Эвертона вышел Виталий Миколенко, который не сумел помешать победе Вест Хэма (3:1). Зато Илья Забарный помог Борнмуту одолеть Бернли (2:0). Об игре наших легионеров, потенциальном преемнике Почеттино в Челси, судьбе травмированного Зинченко, "сине-желтый" выбор Кристиана Шевченко и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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