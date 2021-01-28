Манчестер Юнайтед и Вест Хэм согласовали трансфер Лингарда
23:09 - Читати українською
Похоже, хавбек МЮ Джесси Лингард ближайшие полгода проведет в Лондоне.
Вест Хэм договорился о подписании Джесси Лингарда, сообщает Sky Sports.
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28-летний полузащитник присоединится к "молотобойцам" на правах аренды, соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона. Джесси обойдется лондонцам в более 3 млн евро, включая зарплату футблиста.
В текущем сезоне Лингард появлялся на поле лишь в трех матчах и результативными действиями не отличался.
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