Андрей Ярмоленко на выходных помог Вест Хэму победить в Кубке Англии – он забил и отдал предголевую передачу, сыграв на позиции центрфорварда. Однако в АПЛ, где команда набрала хороший ход, тренерский штаб доверяет другим исполнителям. На игру против Кристал Пэлас украинец остался в запасе, а группу атаки "молотобойцев" сформировали Боуэн, Форнальс, Бенрама и Антонио.

Кристал Пэлас прекрасно начал поединок и забил заслуженный быстрый гол. У хозяев прошла классная комбинация через центр, когда Миливоевич нашел дыру в чужой опорной зоне, а Заха обыгрался с Бентеке и пробил в угол. На старте встречи подопечные Роя Ходжсона установили контроль над мячом, а Вест Хэм отвечал быстрыми выпадами.

Однако со временем гости перехватили инициативу и перевели игру на чужую половину. Им удалось очень быстро отыграться. Антонио и Форнальс зацепились за мяч и разыграли трехходовку: испанец забросил в штрафную, англичанин в касание пробросил дальше, а Соучек загнал мяч в сетку. Красота!

В середине тайма Соучек оформил дубль, замкнув подачу Крессуэлла со стандарта. Антонио сразу же мог закрепить преимущество "молотобойцев", но пробил лишь в штангу после грубой ошибки обороны хозяев. Форварду Вест Хэма откровенно не везло, ведь он еще до перерыва дважды попал в каркас ворот. При этом он прекрасно подыгрывал партнерам, смещаясь на фланги и отдавая передачи под удары.

В целом игра гостей в атаке вызвала очень приятные эмоции. Отличная динамика, скорость движения мяча, обмен позициями. Бенрама обострял дриблингом, Форнальс – передачами, Антонио грамотно открывался и освобождал зоны, а Соучек врывался из глубины. И только Боуэн справа выпадал из игры. Правый фланг был слабым звеном Вест Хэма как в атаке, так и в обороне (там проблемы создавали Эзе и Заха). Очень хотелось увидеть, как на позиции Боуэна справится Ярмоленко...

Но во втором тайме проявить себя сумел и Джаррод – с его подачи от угла поля Доусон забил третий мяч и фактически гарантировал Вест Хэму выигрыш. Абсолютно заслуженный, стоит отметить! До и после того гола Антонио имел три шанса отличиться (лучший возник после сольного прохода Бенрама). Последнюю упущенную возможность Микейл встретил диким криком разочарования.

Кристал Пэлас ни был безнадежен, особенно на старте второй половины, когда Заха воспользовался ошибкой Райса, однако дважды не сумел переиграть голкипера. Райс, кстати, провел далеко не выдающийся матч, теряя свою зону. Ему очень повезло, что рядом есть феноменальный Соучек. На последних секундах Заха все же отыграл еще один гол для Кристал Пэлас.

В итоге – победа Вест Хэма. "Молотобойцы" набрали 35 очков и запрыгнули в зону Лиги чемпионов, оставив позади Ливерпуль и Тоттенхэм. Конечно, временно – у конкурентов и матчи в запасе, и составы ни в какое сравнение с коллективом Мойеса не идут. Но сам факт очень приятен.

А какова же роль Ярмоленко в этом успехе Вест Хэма? Не слишком велика. Он проигрывает основной атакующей четверке в динамике и в чтении эпизодов. С Форнальсом и Бенрама украинца вообще нельзя сравнивать – к счастью, он претендует на другие позиции. Но и Боуэна с Антонио будет тяжело вытеснить из стартового состава. Микейл хоть и не забил сегодня, но был одним из лучших. Именно его Ярмоленко заменил в центре нападения на последние 10 минут. Проявить себя Андрей не успел: немного попрессинговал, пару раз зацепился за мяч, бросил в прорыв Форнальса и залез в офсайд.

"Ярмоленко показал то, что часто делает для Украины": Англия хвалит Андрея за классный гол, а фаны боятся его успеха