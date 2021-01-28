Манчестер Юнайтед та Вест Хем узгодили трансфер Лінгарда
28 січня 23:09 - Читать на русском
Схоже, хавбек МЮ Джессі Лінгард найближчі півроку проведе у Лондоні.
Вест Хем домовився про підписання Джессі Лінгарда, повідомляє Sky Sports.
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28-річний півзахисник приєднається до "молотобійців" на правах оренди, угода про співпрацю між сторонами розрахована до кінця нинішнього сезону. Джессі обійдеться лондонцям у понад 3 млн євро, включно із зарплатою футбліста.
У поточному сезоні Лінгард з'являвся на полі лише у трьох матчах і результативними діями не відзначався.
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