Вест Хем домовився про підписання Джессі Лінгарда, повідомляє Sky Sports.

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28-річний півзахисник приєднається до "молотобійців" на правах оренди, угода про співпрацю між сторонами розрахована до кінця нинішнього сезону. Джессі обійдеться лондонцям у понад 3 млн євро, включно із зарплатою футбліста.

У поточному сезоні Лінгард з'являвся на полі лише у трьох матчах і результативними діями не відзначався.

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