Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не слишком рассчитывает на приход новичков зимой.

"Думаю, никого не будет. Я очень удивлюсь, если мы осуществим какое-то подписание в январе.

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Наша команда сильная, у состава достаточно качества. Мне и сейчас приходится оставлять некоторых игроков вне заявки, поэтому я не думаю, что будут какие-то новички", – цитирует Сульшера Goal.

Добавим, что зимнее трансферное окно в Англии закрывается 31 января, поэтому у всех клубов осталось мало времени для осуществления переходов.

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