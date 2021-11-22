ПСЖ может помочь Манчестер Юнайтед с поиском замены норвежцу, информирует Marca.

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Среди топ-тренеров сейчас свободен только Зидан, но француз не горит желанием переезжать на Олд Траффорд. Почеттино якобы хочет эту работу, однако здесь возникает другая проблема – действующий контракт с ПСЖ до лета 2023 года. Разобраться в ситуации может раздевалка французского гранда. Источник утверждает, что игроки ПСЖ не в восторге от сотрудничества с Почеттино и между собой уже обсуждают потенциальный приход Зидана.

Напомним, в декабре прошлого года ПСЖ уже устраивал схожий эффект домино. Тогда внезапно уволили Томаса Тухеля, а на его место пригласили как раз Почеттино.

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