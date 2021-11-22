ПСЖ може допомогти Манчестер Юнайтед з пошуком заміни норвежцю, інформує Marca.

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Серед топ-тренерів зараз вільний лише Зідан, але француз не горить бажанням переїздити на Олд Траффорд. Почеттіно нібито хоче цю роботу, проте тут постає інша проблема – чинний контракт з ПСЖ до літа 2023 року. Розібратися в ситуації може роздягальня французького гранда. Джерело стверджує, що гравці ПСЖ не в захваті від співпраці з Почеттіно і між собою вже обговорюють потенційний прихід Зідана.

Нагадаємо, у грудні минулого року ПСЖ вже влаштовував схожий ефект доміно. Тоді раптово звільнили Томаса Тухеля, а на його місце запросили якраз Почеттіно.

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