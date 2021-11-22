Роналду впервые прокомментировал увольнение Сульшера из Манчестер Юнайтед
13:35 - Читати українською
Нападающий МЮ Криштиану Роналду простился с бывшим тренером Уле Гуннаром Сульшером.
Ты был моим нападающим, когда я впервые прибыл на Олд Траффорд, и был моим тренером, когда я вернулся.
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Впрочем, прежде всего Уле – выдающийся человек. Я желаю ему всего лучшего, что бы жизнь не приготовила дальше. Всего лучшего, мой друг! Ты заслуживаешь этого!" – написал Роналду в Twitter.
Напомним, Сульшера уволили после позорного разгрома от Уотфорда (1:4). Сейчас команда находится на восьмой строчке АПЛ.
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