Ты был моим нападающим, когда я впервые прибыл на Олд Траффорд, и был моим тренером, когда я вернулся.

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Впрочем, прежде всего Уле – выдающийся человек. Я желаю ему всего лучшего, что бы жизнь не приготовила дальше. Всего лучшего, мой друг! Ты заслуживаешь этого!" – написал Роналду в Twitter.

Напомним, Сульшера уволили после позорного разгрома от Уотфорда (1:4). Сейчас команда находится на восьмой строчке АПЛ.

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