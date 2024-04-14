Немецкий клуб поражает своими результатами в текущем сезоне под руководством Хаби Алонсо. Неудивительно, что на игроков Байера начали охотиться именитые европейские клубы.

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Как информирует журналист Кристиан Фальк, Манчестер Юнайтед и Бавария заинтересовались Джереми Фримпонгом. Представители 23-летнего футболиста ведут предметные переговоры с обоими клубами. Реал тоже входит в число претендентов на нидерландца.

Контракт Фримпонга с Байером, который действует до 2028 года, содержит пункт об отступных в размере 40 млн евро, доступен до начала чемпионата Европы.

Джереми в текущем сезоне сыграл за свой клуб в 37 матчах во всех турнирах. В его активе 12 голов и 11 результативных передач.

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