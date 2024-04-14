Німецький клуб вражає своїми результатами у поточному сезоні під керівництвом Хабі Алонсо. Не дивно, що на гравців Байєра почали полювати імениті європейські клуби.

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Як інформує журналіст Крістіан Фальк, Манчестер Юнайтед та Баварія зацікавилися Джеремі Фрімпонгом. Представники 23-річного футболіста ведуть предметні перемовини з обома клубами. Реал теж входить до числа претендентів на нідерландця.

Контракт Фрімпонга з Байєром, який діє до 2028 року, містить пункт про відступні в розмірі 40 млн євро, доступний до початку чемпіонату Європи.

Джеремі у поточному сезоні зіграв за свій клуб у 37 матчах у всіх турнірах. В його активі 12 голів та 11 результативних передач.

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