Вингер Баварии Кингсли Коман вероятно не поможет команде в ответном матче против Арсенала в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы в 29 туре Бундеслиги встречалась с Кельном. Во втором тайме Томасу Тухелю пришлось заменить Кингсли Комана из-за травмы.

Лунин остается в списке желаний Баварии – украинец может стать стратегическим трансфером

Как сообщает Bild, французский вингер повредил приводящую мышцу правого бедра. Коман рискует попасть в лазарет на 5-6 недель. А это значит, что он пропустит остаток сезона и не сыграет в ответном матче против Арсенала, который запланирован на 17 апреля.

Стоит заметить, что это уже третья травма Комана в 2024 году. В матче с Кельном он впервые появился в старте за 2,5 месяца. Всего в текущем сезоне француз уже шестой раз попадает в лазарет. Кингсли из-за своих проблем со здоровьем рискует не сыграть на Евро-2024 за сборную Франции.

Напомним, что в первом матче Арсенал и Бавария сыграли вничью 2:2.

Бавария не без проблем дожала Кельн, РБ Лейпциг разгромил Вольфсбург и не пустил Боруссию Д в зону Лиги чемпионов