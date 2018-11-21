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Манчестер Юнайтед хочет приобрести защитника – в шорт-листе Моуринью 5 кандидатур

21:26 73 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет приобрести защитника – в шорт-листе Моуринью 5 кандидатур
Жозе Моуринью / фото ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хочет усилить линию защиты.

По информации The Sun, португальский специалист определился с кандидатами, которых клуб будет пытаться подписать для усиления защиты.

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В шорт-лист "красных дьяволов" попали: Диего Годин (Атлетико), Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм), Гари Кэхилл (Челси), Милан Шкриняр (Интер), Калиду Кулибали (Наполи).

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Англия Гари Кэхилл Гари Кэхилл Диего Годин Диего Годин Калиду Кулибали Калиду Кулибали Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Милан Шкриняр Милан Шкриняр Трансферы Манчестер Юнайтед
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