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Манчестер Юнайтед хоче придбати захисника – у шорт-листі Моурінью 5 кандидатур

21:26 119 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче придбати захисника – у шорт-листі Моурінью 5 кандидатур
Жозе Моурінью / фото ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прагне посилити лінію захисту.

За інформацією The Sun, португальський фахівець визначився з кандидатами, яких клуб буде намагатись підписати для підсилення захисту.

Інтер та Манчестер Юнайтед готують гучний обмін гравцями

У шорт-лист "червоних дияволів" потрапили: Дієго Годін (Атлетіко), Тобі Алдервейрелд (Тоттенхем), Гарі Кехілл (Челсі), Мілан Шкріняр (Інтер), Каліду Кулібалі (Наполі).

Наполі відмовився продавати Кулібалі за 90 мільйонів євро

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