Наполи отказался продавать Кулибали за 90 миллионов евро

Манчестер Юнайтед хотел приобрести у Наполи Калиду Кулибали, но итальянцы отказали.

По информации Football-Italia Манчестер Юнайтед предлагал Наполи за их защитника Калиду Кулибали сумму в 90 миллионов евро.

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Как сообщают британские издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью является большим поклонником игры африканца, поэтому именно его трансфер является для Юнайтед приоритетным.

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Кулибали имеет контракт с Наполи до лета 2023 года. Ожидается, что защитник не покинет команду Анчелотти меньше чем за 100 миллионов евро.