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Интер и Манчестер Юнайтед готовят громкий обмен игроками

13:40 185 Читати українською
Интер и Манчестер Юнайтед готовят громкий обмен игроками
Иван Перишич / Reuters

Лидер Интера Иван Перишич, похоже, покинет миланский клуб.

По информации Calciomercato, Интер готов отпустить в другой клуб своего многолетнего лидера Ивана Перишича.

Интер до конца июня 2019 года должен продать игроков на 50 млн евро

В услугах хорвата давно заинтересован Манчестер Юнайтед. Трансфер Ивана может обойтись манкунианцами в 40 млн евро.

Впрочем, отмечается, миланский клуб хочет укрепить атакующую мощь команды при помощи вингера "красных дьяволов" Антони Марсьяля. Поэтому, не исключено, что клубы могут осуществить обмен игроками в ближайшее время.

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