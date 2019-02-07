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Манчестер Юнайтед хоче запропонувати Сульшеру стати повноцінним головним тренером

22:21 252 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче запропонувати Сульшеру стати повноцінним головним тренером
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Норвезький фахівець може незабаром підписати нову угоду з "червоними дияволами".

За інформацією The Mirror, керівництво Манчестер Юнайтед розглядає Уле Гуннарf Сульшера у якості основного кандидата на пост головного тренера команди.

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Повідомляється, що "червоні дияволи" готують для спеціаліста новий контракт. Сульшер очолив МЮ після звільнення Моурінью в грудні 2018 року.

Під керівництвом Уле Гуннара команда виграла 9 з 10 матчів, одного разу зігравши внічию. Нагада'мо, що Сульшер є лише виконувачем обов'язків головного тренера команди.

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Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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