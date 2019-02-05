Сульшер встретился с Фредом и обсудил будущее бразильца на Олд Траффорд

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поговорил с Фредом относительно его будущего в команде.

По информации Metro, норвежский специалист во время личной встречи заверил Фреда, что рассчитывает на него и развеял сомнения бразильца относительно будущего в Манчестере.

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Фред, который летом стал игроком манкунианцев, пока еще не может заиграть в составе "красных дьяволов". Под руководством Сульшера екс-игрок Шахтера сыграл лишь трижды появлялся на футбольном поле. Кроме этого, бразилец недавно пропустил тренировочный сбор команды из-за рождения ребенка.

"Фред очень хороший парень, он упорно работает на тренировках. Надеюсь, что он как можно быстрее адаптируется в АПЛ. У меня нет сомнения в его таланте, он получит свой шанс. Поэтому, думаю, у него нет причин беспокоиться", – сказал Уле Гуннар после победы над Редингом.

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