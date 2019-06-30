Манчестер Юнайтед хочет перехватить Гризманна у Барселоны – Неймар стал средством давления на француза

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии. На француза, который близок к переходу в Барселону, все еще претендует Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не оставляет попыток подписать форварда Атлетико Антуана Гризманна. Хотя француз очень близок к Барселоне, манкунианцы все еще надеются усилиться чемпионом мира.

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МЮ решил воспользоваться трансферной сагой с вероятным возвращением Неймара в Барселону. Манкунианцы хотят убедить Гризманна, что он является второстепенной целью каталонцев, приоритетом для которых остается именно бразилец, информирует Marca со ссылкой на The Sun.

Напомним, ранее сообщалось, что даже возвращение Неймара в Барселону не повлияет на переход Гризманна, который подтвердил уход из Атлетико.

Отметим, что Манчестер Юнайтед не будет играть в Лиге чемпионов 2019/20.

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