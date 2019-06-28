Барселона договорилась о трансфере Гризманна – каталонцы заплатят больше, чем предусмотрено клаусулой

Форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн вскоре официально станет игроком Барселоны.

Представители "блаугранас" договорились со столичным клубом о выплате 126 млн евро частями за французского нападающего. Об этом сообщает Diario Sport.

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Барселона готова заплатить на 6 млн больше в евровалюте, чем клаусула Гризманна, для оплаты трансфера несколькими траншами. Такой вариант вполне устраивает Атлетико, что ранее договорился о переходе звезды Бенфики Жоау Фелиша по таким же условиям. Принципиальная договоренность о трансфере Гризманна уже достигнута, в данный момент стороны обсуждают детали сделки.

В сезоне 2018/19 в активе Антуана Гризманна 37 матчей в Примере, в которых он забил 15 голов и отдал 10 ассистов.

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