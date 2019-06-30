Манчестер Юнайтед хоче перехопити Грізманна в Барселони – Неймар став засобом тиску на француза

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може продовжити кар'єру в Англії. На француза, який є близьким до переходу в Барселону, все ще претендує Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не полишає спроб підписати форварда Атлетіко Антуана Грізманна. Хоча француз дуже близький до Барселони, манкуніанці все ще сподіваються підсилитися чемпіоном світу.

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МЮ вирішив скористатись трансферною сагою з вірогідним поверненням Неймара у Барселону. Манкуніанці хочуть переконати Грізманна, що він є другорядною ціллю каталонців, пріоритетом для яких залишається саме бразилець, інформує Marca з посиланням на The Sun.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що навіть повернення Неймара в Барселону не вплине на перехід Грізманна, який підтвердив відхід з Атлетіко.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед не гратиме у Лізі чемпіонів 2019/20.

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