Полузащитник отказался подписывать новый контракт, чем разгневал президента Реала. Флорентино Перес распорядился больше не выпускать Асенсио на поле и попытаться продать его до конца лета.

Победитель Лиги Европы публично отказал Манчестер Юнайтед в трансфере

По информации Relevo, помочь Реалу может Манчестер Юнайтед, который готов предложить 30 миллионов евро. Если трансфер удастся осуществить, это будет уже второй переход из Мадрида в Манчестер, ведь несколько дней назад МЮ подписал Каземиро.

Добавим, что Асенсио в прошлом сезоне сыграл в 42 матчах, в основном выходя на замену. Испанец успел отличиться 12 голами и 2 ассистами.

Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию