Манчестер Юнайтед готов помочь Реалу избавиться от игрока, который разгневал президента Мадрида
Реал получил возможность заработать деньги на Марко Асенсио.
Полузащитник отказался подписывать новый контракт, чем разгневал президента Реала. Флорентино Перес распорядился больше не выпускать Асенсио на поле и попытаться продать его до конца лета.
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По информации Relevo, помочь Реалу может Манчестер Юнайтед, который готов предложить 30 миллионов евро. Если трансфер удастся осуществить, это будет уже второй переход из Мадрида в Манчестер, ведь несколько дней назад МЮ подписал Каземиро.
Добавим, что Асенсио в прошлом сезоне сыграл в 42 матчах, в основном выходя на замену. Испанец успел отличиться 12 голами и 2 ассистами.
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