Манчестер Юнайтед готовий допомогти Реалу позбутися гравця, який розгнівав президента Мадрида
Реал таки отримав можливість заробити гроші на Марко Асенсіо.
Півзахисник відмовився підписувати новий контракт, чим розгнівав президента Реала. Флорентіно Перес розпорядився більше не випускати Асенсіо на поле і спробувати продати його до кінця літа.
Переможець Ліги Європи публічно відмовив Манчестер Юнайтед у трансфері
За інформацією Relevo, допомогти Реалу може Манчестер Юнайтед, який готовий запропонувати 30 мільйонів євро. Якщо трансфер вдасться здійснити, то це буде вже другий перехід з Мадрида в Манчестер, адже кілька днів тому МЮ підписав Каземіро.
Додамо, що Асенсіо в минулому сезоні зіграв у 42 матчах, здебільшого виходячи на заміну. Іспанець встиг відзначитись 12 голами та 2 асистами.
Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію