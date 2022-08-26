Півзахисник відмовився підписувати новий контракт, чим розгнівав президента Реала. Флорентіно Перес розпорядився більше не випускати Асенсіо на поле і спробувати продати його до кінця літа.

Переможець Ліги Європи публічно відмовив Манчестер Юнайтед у трансфері

За інформацією Relevo, допомогти Реалу може Манчестер Юнайтед, який готовий запропонувати 30 мільйонів євро. Якщо трансфер вдасться здійснити, то це буде вже другий перехід з Мадрида в Манчестер, адже кілька днів тому МЮ підписав Каземіро.

Додамо, що Асенсіо в минулому сезоні зіграв у 42 матчах, здебільшого виходячи на заміну. Іспанець встиг відзначитись 12 голами та 2 асистами.

Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію