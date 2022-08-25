Вратарь Айнтрахта Кевин Трапп решил остаться в Бундеслиге и не гнаться за софитами на Олд Траффорд.

"Мне действительно поступило официальное предложение от Манчестер Юнайтед. Это клуб мирового уровня, поэтому я надеюсь на понимание. Я должен был обдумать предложение.

Впрочем, вчера я проинформировал оба клуба, что остаюсь в Айнтрахте. Здесь я пережил незабываемые моменты, здесь мы творили историю", – написал в Instagram Кевин Трапп.

Трапп раз уже пожалел о переходе в топ-клуб. В 2015 году Кевин перебрался в ПСЖ, где закрепиться не смог. После возвращения снова стал лидером "орлов", которым в прошлом сезоне помог выиграть Лигу Европы.

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