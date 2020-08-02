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Манчестер Юнайтед готов подписать Шмейхеля на замену Де Хеа

13:03 - Читати українською
Манчестер Юнайтед готов подписать Шмейхеля на замену Де Хеа
Каспер Шмейхель / ФК Лестер

Голкипер Лестера Каспер Шмейхель может пойти по стопам своего знаменитого отца.

Манчестер Юнайтед может пересмотреть свое отношение к Давиду Да Хеа как безальтернативному первому номеру Манкунианцы раздумывают над приобретением конкурента для испанца, который в сезоне 2019/20 серьезно сдал.

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Главным кандидатом является 33-летний Каспер Шмейхель, который обойдется Манчестер Юнайтед в сравнительно невысокую сумму. В распоряжении "дьяволов" еще есть Дин Хендерсон, но Сульшер считает, что ему еще нужно год-два для достижения своего пика, информирует The Sun.

Потенциальный приход Шмейхеля позволит МЮ без проблем расстаться с Де Хеа, который уже не поражает надежностью. А через несколько лет Хендерсон станет основным кипером манкунианцев.

Как известно, в свое время за "красных дьяволов" выступал отец Каспера – Петер Шмейхель. Заметим, что контракт голкипера Лестера с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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