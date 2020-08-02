Манчестер Юнайтед готовий підписати Шмейхеля на заміну Де Хеа

Манчестер Юнайтед може переглянути своє ставлення до Давіда Да Хеа як безальтернативного першого номера. Манкуніанці роздумують над придбанням конкурента для іспанця, який у сезоні 2019/20 серйозно здав.

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Головним кандидатом є 33-річний Каспер Шмейхель, який обійдеться Ман Юнайтед у порівняно невисоку суму. У розпорядженні "дияволів" є ще Дін Хендерсон, але Сульшер вважає, що йому ще потрібен рік-два для досягнення свого піку, інформує The Sun.

Потенційний прихід Шмейхеля дозволить МЮ без проблем попрощатися з Де Хеа, який вже не вражає надійністю. А за кілька років Хендерсон стане основним кіпером манкуніанців.

Як відомо, свого часу за "червоних дияволів" виступав батько Каспера – Петер Шмейхель. Зауважимо, що контракт голкіпера Лестера з клубом розрахований до літа 2023 року.

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