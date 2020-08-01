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Гиггз назвал два приоритетных трансфера для Манчестер Юнайтед

20:14 - Читати українською
Гиггз назвал два приоритетных трансфера для Манчестер Юнайтед
Райан Гиггз / AFP

Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз объяснил, кого манкунианцы должны подписать в летнее трансферное окно.

"Я думаю, что Грилиш привык к АПЛ, и ему не нужно много времени, чтобы адаптироваться к новой команде. Кроме того, хорошо, что в этом году он забил десять голов.

"Я пью то, что хочу, Гиггзи", – Роналду резко ответил легенде Манчестер Юнайтед

Санчо – быстрый, прямолинейный, но также умный игрок. Что мне нравится в нем, так это то, что когда он попадает в эти зоны перед штрафной с мячом, он не паникует. Много быстрых игроков иногда так делают, но он выбирает правильный пас.

Он тот, кто может контратаковать, если мы собираемся играть в таком стиле, но также, если команда собирается контролировать игру – он может помочь. Это два трансфера, которые могут быть доступны, и если мы сможем их получить, я бы пошел и взял их", – приводит слова Гиггза Goal.

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