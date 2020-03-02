Манчестер Юнайтед готов побить трансферный рекорд АПЛ ради приобретения Санчо

"Красные дьяволы" стали главными претендентами на вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

Боруссия будет готова отпустить одного из своих лидеров следующим летом. Главным претендентом на его приобретение является Манчестер Юнайтед, информирует The Telegraph.

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Трансфер обойдется английскому клубу более чем в 89,3 млн фунтов – столько Манчестер Юнайтед заплатил за Поля Погба летом 2016 года. Таким образом Санчо может стать самым дорогим игроком в истории АПЛ. В лагере манкунианцев обещают для 19-летнего англичанина зарплату в размере более чем 200 тысяч фунтов в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

К слову, в текущем сезоне Санчо демонстрирует впечатляющую результативность в чемпионате Германии – за 22 матча англичанин забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.

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