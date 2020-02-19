Санчо поставил на колени Неймара и разобрался с другой звездой ПСЖ – момент дня в Лиге чемпионов

Вингер Боруссии Д Джейдон Санчо запомнился роскошным дриблингом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

Сначала Санчо отобрал мяч у Неймара, после чего бразилец стал на колени.

Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ

Англичанин сразу же разобрался с Верратти, остроумно пробросив тому между ног. Этот эпизод стал моментом игрового дня в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

Напомним, Боруссия дома переиграла ПСЖ (2:1), дубль в ворота парижан в свой актив записал Холанд.

Боруссия добыла победу над ПСЖ: тактическая победа Фавра, Неймар и Мбаппе оставляют Париж в игре, а Холанд бьёт рекорды