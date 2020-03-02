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Манчестер Юнайтед готовий побити трансферний рекорд АПЛ заради придбання Санчо

15:34 1054 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий побити трансферний рекорд АПЛ заради придбання Санчо
Джейдон Санчо / 90min

"Червоні дияволи" стали головними претендентами на вінгера дортмундської Борусії Джейдона Санчо.

Борусія буде готова відпустити одного зі своїх лідерів наступного літа. Головним претендентом на його придбання є Манчестер Юнайтед, інформує The Telegraph.

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Трансфер обійдеться англійському клубу більш ніж у 89,3 млн фунтів – стільки Манчестер Юнайтед заплатив за Поля Погба влітку 2016 року. Таким чином Санчо може стати найдорожчим гравцем в історії АПЛ. В таборі манкуніанців обіцяють для 19-річного англійця зарплату у розмірі більш ніж 200 тисяч фунтів на тиждень, що зробить його одним з найвисокооплачуваніших гравців клубу.

До слова, у поточному сезоні Санчо демонструє вражаючу результативність у чемпіонаті Німеччини – за 22 матчі англієць забив 14 голів і віддав 15 результативних передач.

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Трансфери Англія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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