Манчестер Юнайтед готовий побити трансферний рекорд АПЛ заради придбання Санчо

"Червоні дияволи" стали головними претендентами на вінгера дортмундської Борусії Джейдона Санчо.

Борусія буде готова відпустити одного зі своїх лідерів наступного літа. Головним претендентом на його придбання є Манчестер Юнайтед, інформує The Telegraph.

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Трансфер обійдеться англійському клубу більш ніж у 89,3 млн фунтів – стільки Манчестер Юнайтед заплатив за Поля Погба влітку 2016 року. Таким чином Санчо може стати найдорожчим гравцем в історії АПЛ. В таборі манкуніанців обіцяють для 19-річного англійця зарплату у розмірі більш ніж 200 тисяч фунтів на тиждень, що зробить його одним з найвисокооплачуваніших гравців клубу.

До слова, у поточному сезоні Санчо демонструє вражаючу результативність у чемпіонаті Німеччини – за 22 матчі англієць забив 14 голів і віддав 15 результативних передач.

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