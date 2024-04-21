Манкунианцы в первом тайме полностью контролировали игру. Первый острый момент у ворот Ковентри Сити на пятой минуте. Манчестер Юнайтед вышел быстро из обороны, мяч получил Гарначо, впрочем, он не смог качественно пробить.

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Открыть счет удалось на 23 минуте. Отличился Мактоминей. До перерыва Манчестер Юнайтед удвоил преимущество. После подачи углового Магуайр переправил мяч в сетку. Ковентри за всю первую половину игры сумел нанести лишь один удар по воротам Онана. После перерыва манкунианцы создали еще один гол, который записал в свой актив Бруну.

Казалось, что Манчестер Юнайтед продолжит контролировать игру и дальше, но команда Тен Хага начала засыпать на поле после 70 минуты. Ковентри начал давить на именитого соперника и сумел сократить отставание. Шикарный гол забил О'Хар. После его удара, мяч попал в игрока манкунианцев и улетел за спину Онана. Голкипер ничего поделать не мог.

Два пропущенных гола должны были заставить Манчестер Юнайтед действовать осторожнее, впрочем, этого не случилось. Сравнять счет представителю Чемпионшипа помешал Онана, который в фантастическом прыжке спас свою команду. Уже в компенсированное время манкунианцы привезли в свои ворота пенальти. Так счет на табло стал 3:3. В овертайме обе команды имели шансы выйти вперед, но упустили их. На последних секундах дополнительного времени Ковентри вышел вперед, но VAR разглядел офсайд.

Судьба путевки решалась в серии пенальти, где Манчестер Юнайтед оказался сильнее. Манкунианцы сыграют в финале Кубка Англии с Манчестер Сити. Эта игра запланирована на 25 мая.

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