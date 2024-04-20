Деморализованный Ман Сити и резкий Челси

Манчестер Сити на неделе вылетел из Лиги чемпионов от Реала, проиграв Лунину по пенальти. Пеп Гвардиола отказался от масштабной ротации. Холанд не попал в заявку из-за травмы, но все остальные игроки атаки сохранили места в старте. Такое решение тренера оказалось ошибочным.

"Горожане" выглядели сонными, разбитыми и бессильными. Де Брюйне и компания очень часто теряли мяч в простых ситуациях, не доигрывали эпизоды. Вялый прессинг, много неточных передач – Ман Сити не мог навязать свою игру. Единичные проблески с классными пасами Грилиша и де Брюйне даже не завершались моментами.

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Маурисио Почеттино тоже почти не проводил ротацию. Единственное изменение после предыдущего матча – Мудрик сел в запас в пользу Фернандеса. Однако лондонцы дольше отдыхали и имели эмоциональный заряд после погрома Эвертона.

Поэтому сегодня Челси получил преимущество от большого количества переходных эпизодов. "Синие" были более резкими в своих действиях. Галлахер выгрызал мяч, Палмер развивал быстрые атаки передачами в разрез, а Джексон и Мадуэке пользовались свободным пространством.

Транжира Джексон и крутой Палмер

Челси должен был выиграть первый тайм, если бы Джексон лучше распоряжался мячом. Сенегалец не реализовал выход один на один после паса Энцо. Николя был близок к еще одному супершансу, но теперь уже Гюсто зажевал перспективную атаку. Дорабатывать снова пришлось Палмеру.

В начале второго тайма Джексон продолжил в фирменном стиле. Галлахер выводит форварда на свидание с голкипером – тот ужасно бьет в соперника; Палмер сразу навешивает в штрафную – Джексон без опеки, но нанести акцентированный удар не может.

Two massive chances for Nicolas Jackson go amiss #EmiratesFACup pic.twitter.com/XkAR4QHATY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 20, 2024

Отдельной интригой было противостояние Палмера с родным клубом. Коул не получал достаточно шансов от Гвардиолы, поэтому летом сбежал в Челси, где играет первую скрипку. 21-летний хавбек может претендовать на лучшего футболиста сезона в АПЛ. С начала марта он забил 11 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах.

Сегодня он также выделялся на фоне бывших и нынешних партнеров. Каждая встреча Палмера с мячом превращалась в обострение. Он и раздавал, и завершал, и спорил с судьями, когда попал в руку Грилишу со штрафного. Замечательные смотрины у Пепа пусть и без результативных действий.

У наступному турі АПЛ Челсі зіграє з Арсеналом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють лондонське дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,54. Звитяга команди Мудрика оцінена в 5,9, а нічия – 4,53. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,47, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,7.

Мудрик вышел на худшие минуты

Манчестер Сити в последней трети встречи наконец-то поднял скорости и подобрался к воротам, однако хороший удар Фодена потянул вратарь. Традиционно добавил остроты Доку. Мудрику не повезло появиться как раз тогда, когда манкунианцы по-настоящему прижали Челси.

Украинец вышел на заключительные 15 минут и в основном вынужден был работать без мяча. Еще и в компании с растерянным Кукурельей. К сожалению, Манчестер Сити прорвал их зону. Сперва там нашел момент для удара Альварес, а через несколько минут оттуда забил Силва.

Доку подключил де Брюйне, тот прострелил, а Бернарду сыграл на добивании. Мудрик и Кукурелья не разобрались, кто должен держать португальца. Украинец показывал, чтобы Марк контролировал оппонента, но тот полетел на мяч.

Мудрик пытался спасти команду в компенсированное время: несколько раз ускорился, выполнил несколько стандартов. Но до результативных действий в итоге было далеко. Челси уже не имел времени отыграться и вылетел из Кубка Англии. Манчестер Сити – в финале.