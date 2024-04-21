Француз сумел под конец текущего сезона набрать форму и вновь игроком основного состава. Недавно Карло Анчелотти сообщил руководству о желании сохранить Ферлана Менди в команде.

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Сейчас защитник не получил предложение о продлении соглашения, однако оно может поступить, поскольку недавно клуб провел встречу с представителями игрока. Из-за большого количества травм Менди является единственным игроком основы, чья зарплата не повышалась за последние сезоны, и клуб давно задумывается о его возможной продаже.

Как информирует L'Equipe, с окружением Менди связывались такие клубы, как Арсенал, за который выступает Александр Зинченко, и Ливерпуль, однако последний не начинал переговоры, ожидая понимания того, кто станет новым тренером. Недавно с запросом обратился и Манчестер Сити, который считает француза идеальным аналогом Кайла Уокера, но на левом фланге.

Ранее интерес к защитнику также проявляли Манчестер Юнайтед и Ньюкасл, которые уже изучают финансовые условия возможного трансфера. Однако отмечается, что Менди не проявляет интерес к предложению "сорок", поскольку, вероятно, в следующем сезоне клуб не будет выступать в Лиге чемпионов.

Бавария тоже рассматривает Ферлана Менди. У мюнхенцев есть преимущество над другими конкурентами, поскольку Реал заинтересован в трансфере Альфонсо Дэвиса. Оба клуба могут устроить обмен игроками.

Напомним, Ферлан Менди присоединился к "сливочным" в 2019 году. Француз сыграл за Реал в 165 матчах, в которых забил шесть голов и отдал 10 ассистов.

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